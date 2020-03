Gemeinsam gegen Corona durch Nachbarschaftshilfe

Beim Hackaton der Bundesregierung vom 20 bis 22. März wurden kreative Lösungen zum Coronavirus gesucht. Dabei entstand unter anderem das Projekt Karmakurier, das hier auf Youtube vorgestellt wird:

https://www.youtube.com/watch?v=6Kr9JdEWCt8

Die Idee kurz umrissen ist einfach Nachbarschaftshilfe. Auf karmakurier.org können sich Hilfesuchende und Helfer anmelden und werden dann zusammengebracht.

Michael Nickles meint:

Informiert über die Sache hat mich unser unvergesslicher Mitstreiter Markus Kosek, der sich viele Jahre um die Entwicklung und Administration von Nickles.de gekümmert hat.

Das Projekt Karmakurier stammt von Arbeitskollegen von Marcus. An der Idee wird mit Hochdruck gearbeitet, toll, was da bereits quasi aus dem Boden gestampft wurde. Aktuell geht es drum das Projekt schnell bekannt zu machen.

Daher meine Bitte an alle Nickles.de Mitmacher das obige Youtube-Video zu liken und in sozialen Medien, WhatsApp und Co zu teilen.

Vielen Dank!

Mike