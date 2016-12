„GEMA und Youtube haben sich geeinigt“

Es war sehr gut und wichtig, dass erbittert gegen den unverschämten Rechtemissbrauchs gekämpft wurde.

Da scheint Dein Autorenherz eher der Meinungsbilder zu sein, als der faire Wettbewerb. Wer sein Geld er an der breiten Öffentlickeit verdienen will, der darf sich nicht wundern, wenn die breite Öffentlichkeit ihm (oder ihr) die etsprechende Wertschätzung verweigert.

Wenn ich mir einen Film nicht im Kino anschauen will, dann such ich mir andere Quellen. Wenn ich ein Musikstück nur "mal" anhören möchte, dann kauf ich mir nicht ne ganze CD oder so, sondern such mir andere Quelle, Wie gut das funktionieren kann, sieht man an den ganzen "russischen MP3 Schleudern". Da gibts Musik zu fairen Preisen.

Da es die Film und Musikindustrie Jahrelang verpasst hat faire Vertriebsmodelle zu entwickeln, hat sich der Markt halt selbt entwickelt. Deshalb ist Youtube groß geworden!