„Forscher warnen vor Gefahr durch Viren-Signaturen“

Latürnich ist das ein erstmal theoretischer Ansatz.





den Sinn des Ganzen konnte ich aber nicht so recht erfassen...



Man nehme so eine gefakte Signatur, klappere die PC ab und anhand der Reaktion des Rechners kann man abschätzen, ob und welche AV dort läuft - beating around the bush. Je nachdem, was so hintendran hängt, könnte ja so eine AV selber eine schnuckelige Lücke wie so ein klitzekleines 0-Day-Problemchen haben und über dieses hebt man die AV aus und hinterher klatscht man einen Verschlüsselungs-Trojaner auf den PC, zieht Daten ab usw.



Der umgekehrte Weg ist dann der, um durch den veränderte Code festzustellen, auf welche Folgen die AV anspricht und ab wann sie dann per Erkennen der Signatur nicht mehr reagiert.



Der Möglichkeiten gibt es da sicher viele und je nach Potential wäre das bei Massenangriffen eine Gelddruckmaschine wie bisher - Bezahlen gegen Daten und möglichst in Bitcoins.





Ich frage mich außerdem, ob es tatsächlich Virenscanner gibt, die ohne Nachfrage und vollkommen irreversibel Dateien löschen, von denen sie glauben, dass sie malwareverseucht sind? Das wäre doch vollkommener Unfug, wer benutzt denn solche Programme?



Wenn es so eingestellt ist, dass sofort gelöscht wird statt in Quarantäne zu schieben und wie gesagt, es geht bei solchen Sachen immer erst einmal um den Weg, so unwahrscheinlich dieser auch sein mag, daher die Aussage im Artikel "im schlimmsten Fall"...



So btw. macht Heise da eine nette Werbung für seine Security-Konferenzen. Leider bezahlt mir das niemand, privat ist mir das zu teuer und dann verstehe ich wieder nur Bahnhof;-)