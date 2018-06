Exklusive Gutscheinaktion: Xiaomi Redmi 5 mit LTE-Band 20 für irre 104 Euro

Xiaomi Redmi 5 Global Version jetzt für nur 104 Euro.

Bereits zum regulären Preis von 130 Euro ist das Smartphone Xiaomi Redmi 5 4G ein Tipp, eine aktuelle Gutscheinaktion bringt das Gerät zum irren Preis von 104 Euro. Irre bereits im Hinblick auf die einfachsten Eckdaten: Snapdragon 450 CPU, 5,7 Zoll Display mit 1.440 x 720 Pixel im 18:9 Format, 32 GByte Speicher. Entscheidend: es handelt sich bei diesem Angebot um die "Global Version" des Redmi 5, das auch über das bei uns wichtige LTE-Band 20 verfügt.

Einen ausführlichen deutschsprachigen Testbericht gibt es unter anderem hier bei Chinahandys.net. Wer sehr ordentliche Leistung und Ausstattung um 100 Euro sucht, wird sich sehr schwer tun auch nur ansatzweise eine Alternative zum Redmi 5 zu finden.

Was den Hersteller Xiaomi auch sehr positiv von seinen chinesischen Konkurrenten abhebt: auch beim Zubehör gibt es üppige Auswahl, beispielsweise sogenannte "Flip Case". So eine "Falt-Schutzhülle" mit Kreditkartenfächern ist enorm praktisch und bereits ab rund 3 Euro erhältich. Es lohnt sich ausdrücklich, so ein Ding gleich mitzubestellen.

Wichtig: das Xiaomi Redmi 5 ist ein Modell aus der normalen Redmi-Serie und kein Redmi Note Gerät! Es sollte also nicht mit dem aktuellen Mittelklasse-Preiskiller Redmi Note 5 verwechselt werden, das hochwertiger ausgestattet ist, dafür aber rund 180 Euro kostet.

Der Gutschein wird Gearbest-üblich im Warenkorb eingelöst.

Gutscheincode: XM-activity57 (für die alle Farben gültig)