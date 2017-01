Erstes China-Smartphone mit Helio X27 10-Kern-CPU für rund 200 Euro

Das UMI Z hat erstmals den Helio X27 Zehnkerner drinnen.

Nonstop werden in China von hier eher unbekannten Herstellern neue Smartphone-Modelle produziert, die durch ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis punkten. Bedient werden alle Zielgruppen von spottbillig bis Luxus.

Ein guter Orientierungspunkt für die Kaufentscheidung ist fast immer die Preisecke um 200 Euro.

Dafür liefern die Chinesen durchaus Leistung, die an Oberklasse-Modelle heranreicht, die viel teurer sind. Vor einem Jahr hob sich das Xiaomi Redmi Note 3 Pro als Preishammer in der 200 Euro Klasse hervor und es ist immer noch einer (siehe Preishammer: Xiaomi Redmi Note 3 Pro jetzt nur noch 159 Euro).

Natürlich hat sich in der 200 Euro Klasse inzwischen einiges bewegt. Der Hersteller UMI lockt jetzt mit einem neuen Modell namens "UMI Z" das knapp 200 Euro kostet und diverse Neuerungen bringt, die Preis-/Leistungsmesslatte neu platziert. Äußerlich ist das Ding ein 5,5 Zoll Smartphone beziehungsweise Phablet, die Akkukapazität beträgt 3.780 mAh, das Gewicht 175 Gramm - gute Eckdaten für ausreichende Mobilität und Laufzeit.

Als Rechenwerk ist erstmals der neue Helio X27 mit 10 Rechenkernen verbaut, das RAM ist 4 GByte groß, das ROM 32 GByte. Alle technischen Details gibt es in der Produktbeschreibung.

Ein schneller Blick auf die Neuerungen gegenüber beispielsweise dem Xiaomi Redmi Note 3 Pro zeigt, was in der 200 Euro Preisrecke jetzt "mehr" geht:

- USB Typ C Anschluss

- Android 7.0 per OTA (Over The Air) Update, Android 6.0 vorinstalliert

- Schnellladefunktion. Volle Aufladung in 100 Minuten, 30 Minuten sollen für "einen Tag" reichen.

- Front- und Rückkamera jeweils 13 Megapixel, Samsung SSK3L8, jeweils mit Blitzlicht

Alle weiteren Details und aktuellen Preis gibt es hier: UMi Z 4G Phablet (goldfarben)

Michael Nickles meint: Aktuell bin ich immer noch extrem zufrieden mit dem Xiaomi Redmi Note 3 Pro, es gelingt mir nicht an den Leistungsgrenzen des Geräts zu kratzen. Für aktuell um ca 160 Euro ist das Teil unverändert ein Bombenteil. Dass es aktuell "nur" mit Android 5 läuft (und das Update überfällig ist), juckt mich nicht. Eine neuere Android-Version bringt nicht zwangsläufig entscheidend mehr. Für die Xiaomi-Geräte spricht auch unverändert, dass es eine enorm große Fangemeinde gibt, man ist mit so einem Ding im Netz nicht allein. Im Fall des "UMI Z" sollte man also nicht nur auf die technischen Daten und Testberichte gucken, sondern vor allem auch abchecken, wie präsent das Ding in der Netzgemeinde ist. Ausgeliefert wird das UMI Z ohnehin wohl erst ab Ende Januar - wer noch abwartet macht also nichts falsch.