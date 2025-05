Erbarmen! Zu spät! Die Hesse komme in autonomen Taxis

Still und heimlich hat ausgerechnet die DB (bzw. eine DB-Tochter) Robot-Taxis in Hessen eingeführt.

Das ganze ist ein vorläufig bis Ende 2025 geplanter Pilotversuch. Es handelt sich um Ruf-Taxis. Nein "Daxiii!" reicht nicht, die Taxis müssen über eine App geordert werden und dass können laut dem verlinkten Bericht aktuell nur ausgesuchte Testpersonen.

Die offizielle Seite ist diese hier: Autonome Level 4-Fahrzeuge mit Regelgeschwindigkeit für den ÖPNV im Rhein-Main-Gebiet



Dort ist auch eine Karte des Testgebiets zu finden. Dort kann man sich auch als Tester registrieren.



Los geht es laut der Seite zuerst in in den Städten Langen und Egelsbach.

Quelle: www.golem.de Andreas42 meint:

Auf die DB hätte ich da jetzt nicht gewettet. Ich hätte erwartet, dass Tesla als erstes mit viel lautem Getöse einen solchen Dienst irgendwo in der Nähe einer Messe als erstes anbietet und dann nach kurzer Zeit still und leise wieder einstellt.



Jetzt geht es also ohne viel Getöse in Landkreis Offenbach oder der Stadt Darmstadt los. Bei OF (auch liebevoll "Null-Frankfurter" genannt) zucken Einheimische ja sowieso schon (oder ergreifen die Flucht), aber ich denke, man sollte erstmal abwarten, wie die Sache läuft.