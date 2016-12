„Entwickler von MediathekView hört auf“

nicht mehr geht, nur weil der demnächst

brauche ich 110% meiner Freizeit für die Arbeit an dem Programm.

Die Quellen des Programms sind alle online, damit kann/darf jder der will, weiter arbeiten.

Wer kann - also ran!

So viel kluge Nickles-User - wer hat die Zeit dafür? Und die nötigen Kenntnisse.

Ohne bedingungsloses Grundeinkommen, das eine nichtentlohnte Arbeit zumindest möglich machen, ist das weiterhin viel Idealismus.

In einer Zeit, in der zum Beispiel die Rossmann-Erben (Drogeriekette) ein Erbe von ca. 1.700 Mio EUR erhalten konnen / werden. Für die Summe müsste eine Rossmann-Verkäuferin nach Tariflohn von 1.800 EUR monatlich für 77.413 Jahre arbeiten. Das ohne den Verbrauch für ihren notwendigen Lebensunterhalt.

Rossmann zählt zu den sozial engagierten Unternehmern. Und ist mit dem Rossmann-Vermögen erst auf etwa Platz 591 unter den vermögendsten Personen weltweit (Forbes-Liste laut WIKIPEDIA)

Diese Zahlen zum Erbe wurden als Vergleich am 30.10.2016 im rbb von dem christlichen Sozialethiker Franz Segbers genannt. (2016-10-30 ) "Im Gespräch", dto. Wiederholung am 31.10.2016 um 22:04 Uhr.

Das ist nur ein Vergleich von vielen solchen möglichen. Und wenn die Zahlen nicht exakt sind - die Dimension oder Größenordnung stimmt in etwa.

Dabei geht es "nur " um weniger als 2 Milliarden.

Das ist auch eine Würdigung an die Mozilla und GNU-Projekte und alle, die daran mitarbeiten.

Nicht komplett OT sind diese Bemerkungen.

Anne