„Dank Creators Update mehrere Partitionen auf USB-Sticks“

Die die mehr wollen, also nicht Standard bzw. nur ein Windows sondern noch andere, etwa windows 7, 8,1 .. oder Linux, werden mit diesen bei nicht GPT -- nur Verdruß erleben -- wenn mal etwas hakt, --wenn die Festplatte oder SSD mal schnell und Problemlos bootbar kopiert werden soll. Ein User konnte, nach einem Fehler, Windows erst wieder bootbar reparieren als die leidige Zusatzpartition entfernt war.

Das kann ich alles 5x lesen und verstehe doch nichts.

Ich hatte noch NIE Probleme bei Windows, auf Festplatten mit mehreren Partitionen.

Ich klonte Windows hin und her und musste deshalb noch nie eine Partition löschen, um es bootbar zu machen.

Mehr noch, bei Windows 10 bis runter zu Windows 8 muß recht tricky dafür gesorgt werden um das anlegen dieser Partitionen zu verhindern.

Was ist denn bitte daran so "tricky".

Wie oft habe ich schon diverse Windows in verschiedene Partitionen, einer Festplatte, installiert? Bin ich deshalb ein Zauberer?

Leute macht euch das Leben doch nicht selber so schwer.