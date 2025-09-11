Cell Broadcast: Test-Alarm heute um 11 Uhr

Heute ist wieder der seit 2020 alljährliche Warntag – bitte nicht erschrecken, wenn heute um Punkt 11 Uhr das Handy einmal kurz Alarm macht, mit blinkendem Bildschirm, Vibration und schrillem Signal. Außerdem werden die Sirenen heulen. Entwarnung erfolgt 45 min. später, wobei diese nicht per Cell Broadcast gesendet wird.

Voraussetzung: ein Smartphone mit System ab Android 11 oder iOS 16.1; der Flugmodus darf nicht aktiviert sein. Wer ein älteres Gerät besitzt, kann stattdessen die offizielle NINA-Warnapp des Bundes nutzen, oder alternativ die Apps Katwarn oder Biwapp (alle drei kooperieren, indem sie Warnmeldungen miteinander austauschen).

Wenn es dann so weit ist – aber wirklich erst dann, jetzt erscheint nur eine leere Seite! – gibt es weitere Infos unter warnung.bund.de/m/aoMpJyFKa6oz; hier noch die Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html

Quelle: www.n-tv.de

Olaf19 meint: Mich hat das Signal via Cell Broadcast zuletzt vor 2 Jahren erreicht, ich saß gerade im Zug. Letztes Jahr dagegen nicht mehr, da ich noch mit meinem uralten iPhone 7 (Baujahr 2016) unterwegs war, das maximal iOS-Version 15.7.9 schafft.

Leider leben wir in einer Zeit, in der solche Aktionen zunehmend notwendig erscheinen. Daher bin ich froh, jetzt mit einem halbwegs aktuellen Gerät unterwegs zu sein, das diese Meldungen wieder empfangen kann.