Benchmark-Duell: AMD meldet Ko von Intel

Leistungsvergleich zwischen Ryzen 7 1700X und Core I7-7700K Prozessor. (Foto: AMD)

(Originalmitteilung). Die erst im März vorgestellten Ryzen 7-CPUs haben für neuen Wettbewerb im Desktop-CPU-Markt gesorgt. Mit 8 Kernen und 16 Threads wurde AMDs aktuellste High-End-CPU Ryzen 7 speziell für Gamer, Entwickler von kreativen und digitalen Inhalten sowie professionelle Nutzer entwickelt.

Das Diagramm zeigt die Perfomance des Ryzen 7 1700X im Vergleich zu Intels i7-7700K bei der Anwendung in verbreiteten PC-Szenarien, darunter 4K AAA-Gaming, Streaming von Spielen, Entwicklung von digitalen und kreativen Inhalten sowie Video Encoding.

Highlight-Statistiken:

Im Vergleich zu Ryzen 7 1700X erreicht der Core i7-7700K 67 Prozent der Video Encoding-Leistung in Handbrake sowie 82 Prozent der Performance in Adobe Premiere CC.

Im gleichzeitigen Gaming-Streaming via OBS ließ der Ryzen 7 1700X weniger als 1 Prozent der Frames aus, während beim Core i7-7700K 18 Prozent der Frames nicht dargestellt wurden.

Im Vergleich zu Ryzen 7 1700X erreicht der i7-7700K 65 Prozent der Performance in POVRay, 69 Prozent der Leistung in Blender sowie 63 Prozent der Performance in Cinebench (durchschnittliche Leistung für Content Creation von 66 Prozent im Verhältnis zu Ryzen 7 1700X).

Vom Brainstorming bis hin zur fulminanten Umsetzung: der unglaublich leistungsstarke AMD Ryzen-Prozessor ermöglicht grenzenloses Gaming, Design sowie die Erschaffung kreativer Inhalte.

Weitere Informationen werden vorraussichtlich im Laufe des Tages auf dem AMD-Blog zur Verfügung stehen.

Michael Nickles meint: Hier das Diagramm mit Titel und Beschreibung. (Foto: AMD) This means war ("Das gibt Ärger"). Erst vor knapp 2 Wochen hat AMD im Blog-Beitrag zum AMD Ryzen 5 Prozessor Intel rund gemacht, behauptet, dass dessen Leistung Intel beschämt. Und jetzt wird halt auch ein Leistungsvorsprung in der Oberklasse "gebenchmarkt". Zum Diagramm oben bitte beachten, dass es nur einen Ausschnitt des sehr großen Gesamtbilds darstellt (hier rechts zum Angucken im Original). Da steht auch das Kleingedruckte drunter beziehungsweise das Equipement mit dem genau gebenchmarkt wurde.