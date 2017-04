„AMD: Geheimniskrämerei um kommende Ryzen-Prozesssoren“

Hallo nochmal,

nachdem ich das von der EU gelesen habe mußte ich erst Mal verschnaufen . Und deine Links haben dann ja den Rest gezeig t. Mittlerweile ist mir wohl klar geworden, warum die Intel CPU's immer so teuer sind. Das war oder ist ja "noch" fast wie bei der Mafia.

Stimmt das "ehemalige" AMD Werk Dresden und "andere ehemalige" AMD Werke sind wohl jetzt mehr oder weniger selbständig. AMD konnte viele dieser Werke eben nicht mehr halten. Und viele andere Dinge auch. Warum das so ist .....jetzt weiß ich jetzt ja.....

Globalfoudries kündigt jetzt an, daß Sie bald 10 - 7nm fertigen können. Diese wohl erst für den Handybereich.

https://www.google.de/search?client=opera&q=Globalfoudries+7nm+CPU&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

So 14nm kann in Malta gefertigt werden. Steht da dann auch Malta drauf ?

Und dann gibt es noch tsmc aus Taiwan. Und Intel geht mittlerweile teilweise auch diesen Weg.

Nun gut und ich nehme mal an, daß der chinesische Foxconn Konzern(Mitarbeiter 1,3 Mio.) puh...ich kenne kein westliches Unternehmen mit so viel Mitarbeitern, der sowieso viele dieser Produkte fertigt auch eigene CPU Fabriken besitzt und auch hier als Auftragsfertiger in Erscheinung tritt. Liegt fast schon nahe, da Sie ja für Apple, HP, Dell u.s.w. sowieso schon fertigen.

Mich würde es nicht wundern, wenn mein HP 6450b durch dieselben Hände produziert wurde wie das Apple Notebook bei Saturn. Durchaus denkbar......

Und wenn man bei alibaba mal nach CPU's sucht, dann steht da häufig immer gleich mehrere 1000 oder sogar 100.000/Woche verfügbar bei. Und die Stückpreise sind dann schon erstaunlich niedrig. Und wenn die an den Endverbraucher gehen wird da wirklich enorm bei verdient. Im Grunde könnten die Intel CPU's eigentlich auch wesentlich günstiger verkauft werden, dazu müßte Intel aber hier entweder ein CPU Werk bauen oder hier eben direkt produzieren lassen. Aber das ist sehr sehr teuer in Europa. 1 Werk hier bauen wären 2-3 Werke in fern Ost. Und wenn man dann die Löhne da zu nimmt...gut.....

Bin ja mal gespannt wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt. In der 2. Hälfte des Jahres kommen die Mobile Prozessoren und die kleineren CPU's raus. Aueßerdem die Monster Server CPU's mit 16 Kernen und 32 Threads. Wahnsinn. Obwohl die 1700 und 1800 schon zu bekommen sind fehlen einfach noch die meisten Boards dazu. Dieses Wochenende habe ich von diverse Vertriebsketten wieder Werbung für neue Laptops bekommen. Von den angepriesenen mehr als 20 Geräten waren lediglich 2-3 mit AMD Prozessoren. Aber alle mit älteren CPU's.

Also im Moment wüßte ich noch keine Anwendung wo ich diese Rechenpower einsetzen könnte. Die Gamer......aus dem alter bin ich raus. Gut wenn ich mein altes Stronghold von 2004 da drauf installiere wird es wohl mit einer Ryzen CPU ziemlich schwer sein den Computergegner zu besiegen.

Bin ja mal gespannt wie Intel sich jetzt verhalten wird. Machen die nochmal irgendeinen Kram wie Damals, dann bekommt Intel nochmal eine Strafe, die dann wohl wesentlich härter ausfallen wird.

Auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, daß die Fertigungsgrößen, sollte AMD Erfolg haben, nochmal ein wenig in Bewegung kommen. Aber bei 5nm ist dann fast schon Schluß.

http://www.pc-magazin.de/ratgeber/moore-law-report-ende-2020-1938131.html

Was kommt eigentlich Danach ? Habt Ihr schon eine Ahnung ? Habe irgendwo mal was von 3D also Mehrschichtprozessoren gehört. Die werden aber bestimmt ziemlich heiß.