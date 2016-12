„Alarm: Jeder zweite Internetnutzer bereits Opfer von Cyberkriminalität“

Denn eine Frage drängt sich einfach auf. Wenn tatsächlich in den vergangenen 12 Monaten fast jeder zweite Internetnutzer Opfer von Cybercrime wurde, dann heißt das doch schlichtweg, dass Virenscanner genauso für den Arsch sind wie Vertrauen in ein modernes Betriebssystem.



Ja und Nein - aktuelle Betriebssysteme aus dem Hause MS haben immerhin eine relativ wirksame UAC, die unter XP mittels eingeschränktem Benutzerkonto 'simuliert' wurde, welches Admin-Sachen nicht durchführte oder dessen Rechte anfordert musste. Ansonsten war dieses OS in Hinsicht auf differenzierte Rechte offen wie ein Scheunentor. Das Argument Gruppenrichtlinien zählt da nur bedingt, weil sich diese unter Home nur rudimentär anpassen liessen und selbst unter Professional von den wenigstens Durchschnittsnutzern kaum verändert worden wären.



Witzigerweise könntest Du mit Deinem abgehalfterten XP sogar 'sicherer' fahren als den aktuellen OS, weil es mit sinkender Verbreitung ähnlich wie die vorherigen einfach nicht mehr relevant für Virenschreiber ist und die sich deshalb kaum noch die Mühe machen werden, Code entsprechend anzupassen.



Gegen generelle Risiken wie Verschlüsselungstrojaner, Root-Kits oder Phishing etcpp. bleibt XP als Unterbau genauso anfällig oder sogar anfälliger, wenn man sich die Wege anschaut, über die Rechner hauptsächlich infiziert werden. Anfälliger ist es dann, wenn Software wie Browser, Mail-Client oder die Haupteinfallstore Javascript und Plugins unter XP nicht mehr gefixt werden.

Da hast Du schlicht keine Chance mehr, das trifft aber geringfügig entschärfter auch auf die neueren OS zu, sobald eine noch unentdeckte Lücke genutzt wird wie weiland der eingebaute Nachrichtendienst unter XP. Am Ende hebeln diese Dinger die AV, die UAC und andere Barrieren locker aus oder verhalten sich mit ein paar kB so unauffällig im Hintergrund, dass die Infektion gar nicht bemerkt wird:



https://www.heise.de/security/artikel/Analysiert-Ransomware-meets-Info-Stealer-RAA-und-das-diebische-Pony-3303113.html



https://www.heise.de/security/artikel/Analysiert-Ransomware-meets-Info-Stealer-RAA-und-das-diebische-Pony-Teil-II-3303401.html



Was bleibt übrig?



Eine Virenklingel ist einerseits als Barriere witzlos, andererseits sinnvoll zum Anzeigen einer Infektion. Meldet diese sich noch, dann hat man wenigstens die Möglichkeit abzuklären, ob es sich um einen tatsächlichen Virus handelt oder einen false positive. In ersterem Fall zieht dann sowieso nur noch ein hoffentlich sauberes Backup oder die allseits beliebte Neuinstallation.

So gesehen ist eine AV ganz nett zum Erkennen einer Infektion, verhindert wird durch diese nichts und ein Zurückversetzen eines einmal infizierten PC in einen genormten - sprich sauberen - PC bereitet mir da doch ein ungutes Gefühl, jedoch definitiv nicht das von Sicherheit.

Je mehr scheinbare Sicherheit eine AV bietet, indem sie sich um den Browser legt und dort die Seiten und Downloads filtert, den Mail-Client belegt und dort dasselbe macht und jedes Programm vor dem Start am Ausführen hindert, um so mehr wird das Ding nur noch Nervfaktor und Systembremse, bringt aber im Zweifel kaum mehr Nutzen im Sinne von verhinderten Infektionen, noch dazu weil viele AV mittlerweile ihre - oft auch vermeintlichen - Funde ebenfalls per Cloud abgleichen und dieser Weg mit Sicherheit auch zu manipulieren ist.



Eine Firewall hat praktisch nahezu jeder bereits in Hardware in seinem Router, die Software-Lösung auf dem PC sollte daher eher dazu dienen, Löcher nach aussen zu dichten, über die böse Kollegen Daten abführen oder nach Hause telefonieren. Das konterkariert sich einerseits mit dem Ansatz von Windows, so viel wie möglich über die Wolke zu verknüppern, andererseits wird das auch von Drittanbietern fleissig genutzt wie Updatern oder Toolbars, Cloud-Diensten usw. So nebenher muss sich ja auch eine AV ab und zu mal neue Signaturen holen;-)



So richtig deppensicher ist das alles nicht zu bedienen in dem Sinne, dass ich der Anwendung sage, dieses Programm ist sauber, also halte die Schnauze und lasse es mich einfach nur starten und dieses Programm möchte ich unter allen Umständen bitte daran hindern, in´s Netz zu gehen. Dafür zieht man sich dann ggf. wieder Drittanbieter-Tools oft zweifelhaften Charakters auf die Büchse, die im besten Fall nichts machen und im dümmsten noch mehr blockieren, nur die gefährlichen Geschichten nicht und dann noch Fehlfunktionen in das OS bringen, welche es ohne diese gar nicht gäbe, aber die User zum allgemeinen Meckern auf den Hersteller des jeweiligen OS veranlassen.





Ganz einfach deshalb, weil die Grundsubstanz - das Windows-Betriebssystem - zu beschissen ist. Sorry, aber es ist doch ein Witz, dass irgendein Erpressertrojaner zigtausend Dateien verschlüsseln kann und das Betriebssystem zu blöd ist, so eine unerwünschte kriminelle Aktivität zu erkennen.

Die Cyberkriminellen sind Microsoft und auch den Virenschutzherstellern seit geraumer Zeit ein paar Kilometer voraus und dem wird auch so bleiben.



Du bringst den Widerspruch an sich selber auf´s Tapet!



Welche Funktion soll MS oder von mir aus auch Apple oder mit weitem Abstand Linux auf den Tisch bringen, um das zu verhindern, wenn es nicht einmal mit Drittanbieter-Software aka AV oder so sicher funktioniert???

Die schliessen eine Lücke oder verhindern das Ausführen eines bestimmten Codes, der als Trojaner, Virus, Junk oder was weiss ich erkannt wurde. Inzwischen gibt es die yppste Version davon, die noch gar nicht bekannt ist und mittels Heuristik sperrt man sich oftmals selber aus, wenn sie zu scharf eingestellt ist - also oftmals auch kontraproduktiv. Wie sich User verhalten, wenn etwas 'zu kompliziert' ist, brauche ich Dir und anderen Lesern hier sicher nicht zu erklären.



Leider ist es eben so, dass eine gewisse Grundsicherheit nur mit Aufwand zu erreichen ist, niemals aber bequem. Mein Sicherheitskonzept ist daher trotz aller Kritik daran:



- eine eingerichtete Firewall

- unter Windows eine aktuelle AV

- Im Browser ein installierter Werbeblocker plus Script-Blocker sowie entweder nicht installierte oder grundsätzlich auf nicht ausführen gesetzte Plugins

- im Mail-Client abgeschaltetes HTML und nur auf Kopfzeilen eingerichteter Posteingang (Spam-Filter des Providers sind bei mir abgeschaltet)

- ebenfalls unter Windows so wenig wie möglich Programme im Autostart und die laufenden mit abgeschalteter Update-Funktion - wenn mache ich das selbst



Das ist alles nicht der Stein der Weisen, hätte aber viele der Trojaner-Infektionen bereits verhindert, weil weder über Plugins noch Javascript Code auf der Kiste ausgeführt werden kann. Wenn man dann noch sieht, was sich bei manchen Anwendern alleine im Browser/Autostart alles an Blinkiblinki tummelt, ist es eher ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert.



Die 47% halte ich grundsätzlich für zu hoch gegriffen wie die statistische Relevanz der Erhebung überhaupt, ausser der Bitkom hat das nach der Methode erfasst, wonach ein Freund eines Bekannten von seiner Cousine mal gehört hat, dass es dort so etwas gegeben haben könnte;-)