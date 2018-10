„Ab Montag gibt es iOS 12 ...und auch watchOS 5“

Nötig vielleicht nicht, aber wenn es mehr Kohle in die Kassen spülen würde...?



Naja - so dumm werden die Marketing-Strategen bei Aplle auch nicht sein, dass sie den Bogen überspannen und dadurch riskieren, Kunden zu verlieren.

Noch teurer und dann im Grunde noch das Gängeln mit proprietärer Software geht nicht ewig gut, mag das Konzept aus einem Guss auch noch so funktionell sein.





Hast du denn den Eindruck, dass iPhone-User mehr dazu tendieren, ihre Geräte selber zu kaufen statt über einen Mobilfunkvertrag zu beziehen?



Da hast Du nun wieder recht. Habe gerade bei den rosa Elefanten nachgeschaut, die Xs bekommst Du dort ohne Vertrag gar nicht(?). Wobei sich bei den Tarifen rein finanziell der Einzelkauf schon wieder lohnte, wenn man unbedingt so einen Klunker haben muss;-)



Mir fällt das sowieso schwer, da bei diesen Dingern etwas abzugewinnen, aber das dürfte hier nicht mehr wirklich neu sein und trifft nicht nur auf Apple zu und hat auch nix mit irgendwie Fan zu tun. Da ist mir Android oder iOS Jacke wie Hose, dient doch beides nur dem Betreiben eines AIO-Mini-PC, mit dem man so btw. noch telefonieren kann, denn das ist ja inzwischen die rudimentärste Funktion eines Smartphone.



Da ist einfach etwas an mir vorübergegangen und wenn ich mich so in meinem Umfeld umsehe, dann fällt es mir leicht, darauf zu verzichten.



Der permanente Zeitdiebstahl, weil ständig einer am Messenger rumdaddelt und bummel hier und bammel da und fix mal da etwas nachglotzen und die SMS und gefühlt 90% von dem ist Schnulli, was dort über den Sender geht - nö! Da setze ich mich lieber mit einem Buch hin, schraube an meinem benzingetriebenen Pferdestall oder bin sonst irgendwie draussen - was das betrifft, bin ich gerne ein Dino.