„Samsung Galaxy Note 7 – wohin damit, bei 4,3 Millionen Exemplaren?“

Warum scheint hier niemand nachzudenken, bevor er schreibt?

Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Besonders seit der Sache mit dem Stift.

Du machst Deinen Produktkauf von Stiften abhängig? Die gibt es schon im 1,--€-Shop.

Nur, daß Samsung bei Geräten mit Stift halt ne Aussparung im Gehäuse hat.

Du wusstest gar nicht worum es mir ging (und ich schätze dem andree auch), hast aber eine dicke Lippe riskiert. Dieser Stift ist ein Alleinstellungsmerkmal, weshalb das Gerät so beliebt war/ist/evtl wieder wird. Das 5er ist konzeptionell eher schlechter und hat das geniale Diktiergerät ebenfalls nicht mehr an Bord.

Deine ideologische Brille absetzen

Habe ich in der Beziehung keine, darum gab ich dir die Möglichkeit einer echten Alternative. Mir ist es sowas von Wurst, was irgendwo drauf steht, das kann ich dir gar nicht sagen. Hätte irgend eine Marke eine echte Alternative zu bieten, hätte ich garantiert kein Problem. Großspurigkeiten, wie die Geschichte mit dem Elektrohändler und so läuft das bei mir hättest du dir einfach sparen können. Genau so wie deine Erklärung am Schluss, denn das hast du dir irgendwo her geklaut. Sonst hättest du den Quark vorher erst gar nicht geschrieben:

Und weitaus bessere Alternativen sind alle Konzerne, die ihre Kunden ernster nehmen als Samsung das tut.

Ideologische Brille?! Oder blanke Wut, weil sie dich 'verarscht' haben?

Und wenn die einfacxh wegchmeißen/recyclen statt penigbel nach der Ursache zu suchen, dann wird denen das nächste (oder übernächste) Gerät ebenfalls um die Ohren fliegen. Sind denn nur noch geldgierige Volltrottel im Mangagement von weltweit agierenden Großkonzernen?

Du kennst dich aus, das merkt man sofort!

Dann haben die wenigstens etwas dazugelernt. Aber die nächste Panne ist schon alleine deshalb vorprogrammiert, weil nicht mehr richtig ausgetestet wird. Alles muß bis spätestens gestern im Markt sein. Und die bescheuerten Verbraucher lassen sich auch noch verarschen und machen das mit. Dabei könnten sie ihr hart verdientes Geld viel sinnvoller investieren.

Stammtisch?

Ich habe kein Problem damit, wenn jemand etwas nicht weiss. Ich habe aber ein Problem damit, wenn jemand so was von keine Ahnung mit viel Meinung hat, aber dies als die unumstößliche Wahrheit verkaufen will. Jeder macht Fehler und ich noch viel mehr, aber die Klopfer zu diesem Thema waren kaum zu toppen!

Ich empfinde sicher keine Sympatie für Heuschrecken und Gewinnmaximierer, aber daß gerade Traditionskonzerne so eine kurzsichtige Geschäftspolitik betreiben, wie du glaubst, widerlegt sich alleine durch die Dauer ihrer Existenz. Glaubst du tatsächlich, daß Ulefone, oder ONE ihre Platinen da kaufen, wo die besten Stundenlöhne gezahlt werden? Oder bestünde der Hauch einer Wahrscheinlichkeit, daß die lediglich mehr zahlen müssen, weil sie a: weniger abnehmen und b: nicht selber herstellen?

Aus den Gesichtspunkten heraus dürftest du dir schlicht nichts kaufen, wo irgend etwas aus China, Pakistan, Indien, Burma und was weiß ich woher drin ist. Oder vielmehr könntest du es gar nicht, weil das Zeug nicht mehr bezahlbar wäre. Was wiederum meine Einstellung zu Flüchtlingen und Co relativ positiv beeinflusst. Womit wir bei einer ideologischen Brille wären. Denn uns geht es aufgrund unseres Imperialismus und den Früchten des Kolonialismus so viel besser, nicht weil wir so viel besser sind, als die anderen. Von Kerosin, Schweröl, Chemie, Zerstörung durch Abbau der Rohstoffe fangen wir jetzt mal gar nicht erst an.

Würden wir das Zeug nicht konsumieren, dann ginge es uns absurder Weise viel schlechter, denn dann würden wir es nicht zu unseren Bedingungen in die Welt verteilen können. Unseren Nachkommen wird es irgendwann nicht mehr einleuchten, wie blöd wir waren, weil es denen viel dreckiger gehen wird, weil wir heute so leben, wie wir das tun.

Ich habe keine Lösung für diese Probleme, denn mit der Nachhaltigkeit schaffen wir uns ab, weil was nicht produziert wird, wird auch nicht ge-verkauft. Ergo brauche ich es nicht entwickeln, bzw weiter entwickeln. Medizin verlängert das Leben, was zu Bevölkerungszuwachs führt. Gleichzeitig sind Pharmariesen gigantische Umweltschweine und gehen/gingen ethisch mehr als fragwürdig vor. Wer profitiert, 1., oder 3. Welt? Usw, usf....Zurück zum Jäger und Sammler im Lendenschurz?

Alles klar, auf der Andrea Doria?