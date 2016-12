„Samsung ArtPC – Designercomputer in Vasenform nach Vorbild des MacPro“

Das Design ist sehr reduziert und hat es im Lautsprecherbau schon längt gegeben. Also nix Neues. Es gibt leut, den ist es egal, wie teuer sowas ist, oder was es tatsächlich so kann. Ein "Status" steht rum und wird womöglich mit Funkmaus, Funktatstatur oder Buetooth-Handy gesteuert. Funktion tritt oft bei design in den Hintergrund. Der ON/OFF Schalter spielt eine dem Design untergeordnete Rolle. Sicherlich bleibt das Gerät 24/365 in Betrieb. Warum sollte man es ausschalten wollen? Genau diese Zielgruppe, bisherige Apple-User, soll dieses Gerät ansprechen, denn genau dies User sind über die Apple-Geräte oft not amused. Lückenmarketing ist das, die letzte Niesche besetzen, nur um anderen Mitbewerbern Promille abzuluchsen. Real sind das Mio Euros oder Dollars.

So ein Gerät lässt mich kalt. Denken wir an die Formensprache von bekannten Designern, die echt Neues gesetzt haben, Dieter Rams, Luigi Colani, oder bereits früher das Konzept des modularen Bauens...., Walter Gropius, László Moholy-Nagy, Herbert Bayer, Ludwig Mies-van-der-Rohe usw....

Leider gibt es heutzutage Keine konzeptentwickelnde Designer, die Industrie spart und meint das selbst machen zu können. Würde ja auch in eine Welt der Gewinnmaximierung und dem Marktanteilkampf nicht passen.

Karman Kardon setzt auch nur auf neue Marktanteile. Qualitativ muss das nicht immer auch gut sein.

Tschüss Computertonne!

Gruß Roger