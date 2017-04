„"Auflegen kostet bei uns 125 EUR" – sagte er und legte auf...“

...und was sich Telefonabzocker sonst noch so einfallen lassen, steht im hier verlinkten Heise-Artikel.

Der "Trick" mit den Tonbandcollagen, bei dem ein vom Angerufenen einmal gesagtes "Ja" so geschickt eingefädelt wird, dass der Eindruck entsteht, er habe am Telefon eine teure Bestellung aufgegeben, hat zwar schon einen ellenlangen Bart, scheint aber immer noch zu funktionieren. Dass es gar nicht erlaubt ist, Telefonmitschnitte als Beweismittel zu verwenden, stört die Abzocker anscheinend wenig.

Quelle: www.heise.de

Olaf19 meint: Einfach nicht zahlen und fertig ist die Laube – in der Theorie. In der Praxis gibt es ab und an gutgläubige Menschen, die sich überrumpeln, verunsichern und einschüchtern lassen. Vermutlich reicht schon ein geringer Prozentsatz, damit es sich für die Abzocker lohnt.

Das ist fast wie mit den Spam-Emails: wenn von 10.000 Empfängern 9999 entnervt den Kopf schütteln und das Teil ungelesen entsorgen, hat sich für den einen, der darauf eingeht, die Aktion schon gelohnt.

