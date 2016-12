„Android 7.0 "Nougat" – Übersicht der für den Rollout vorgesehenen Geräte“

aber es ist schon strange, wenn die Version 7.1.1 erscheint und die 7.0 noch nicht einmal richtig ausgerollt ist

Ja mei, was soll Google tun? Die entwickeln natürlich laufend weiter und es ist ja nicht Googles Schuld, dass die meisten Smartphonehersteller nicht in die Puschen kommen. Oder lieber in kurzen Zyklen neue Geräte auf den Markt werfen, anstatt die Bestände mit Updates zu versorgen.

Aus diesem Grund kommt mir auch kein Samsung-Smartphone mehr ins Haus. Die haben längst den Verstand verloren; bei der Menge unterschiedlicher Geräte, die da in einem Jahr auf den Markt kommen, blickt doch auch herstellerseitig keiner mehr durch.

Mein aktuelles Phone stammt von einem Hersteller, der aktuell nur 3 verschiedene Geräte anbietet. Mal sehen, ob sich dies positiv auf den Support auswirkt... ;-)

Optimal wäre natürlich ein Android, dass sich - so wie Desktop-Betriebssysteme - bei der Installation an die vorhandene Hardware anpasst. Aber vielleicht ist das auch die Horrorvorstellung für diverse Hersteller, die dann keine Möglichkeit haben, ihre Bloatware mit rein zu packen.