Generell habe ich immer noch viel Spaß an aktueller Technik, muss aber nicht jeden Trend mitmachen.

Davon mal abgesehen; Der Abschluss einer Versicherung ist schon etwas sehr Spezielles, was i.d.R. viel Beratung erfordert und was ich grundsätzlich nicht "zwischen Tür und Angel" machen würde und erst recht nicht über so ein Gerät.

Dafür gibt's außer Herrn Kaiser noch andere Experten und man sollte sich einen aussuchen, zu dem man einen guten Draht hat und bei dem man weiß, dass er einem nicht jeden Mist aufschwatzen will. (Die Branche genießt ja nicht umsonst einen sehr schlechten Ruf und kommt gleich nach den VW-Verkäufern.)

Inzwischen müssen solche Beratungsgespräche immer protokolliert und vom Versicherungsnehmer abgezeichnet werden. Ich frage mich, wie diese Quatsch-Dose das machen will?

Gruß, mawe2