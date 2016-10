Unter t-Online war vor kurzen was über das neue Rollup-Update für Win7+8 was zu lesen. Da u.a. nach dem Update der Standardbrowser erst wieder neu zugewiesen werden muss, darf man vermutlich auch davon ausgehen, das nach dem Update nicht mehr viel übrig ist als vor dem Update. Natürlich wurde dieses Updatepaket sorry das heißt ja jetzt " Rollup-Update " wieder als sehr wichtig eingestuft.

Sicherlich werden da auch wieder ein paar Löcher gestopft, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dann bekommst Du auch den ganzen Schrott untergejubelt, welchen Du überhaupt nicht haben wolltest.