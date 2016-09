„Volltreffer: Nickles.de startet Live-Artikel und das Testgerät geht futsch“

Das scheint wohl öfter bei Redmi vorzukommen. Was wichtig zu sein scheint es muss sich immer um ein original Kabel handeln. Ich habe mal ein bißchen gesucht und folgendes gefunden.

Vielleicht funktioniert das bei deinem Modell auch:

Lösung 1 (unterer Abschnitt)

http://www.zkhardreset.com/2016/01/hard-reset-and-factory-reset-of-xiaomi.html

"Hard Reset:



>>> Turn off your phone.



>>> Then press and hold together Volume Down + Power button.



>>> Release the buttons once you see the reset menu.



>>> Select option Recovery mode using Volume Down to browse, and Volume Up to accept.



>>> When you see Android logo with the red hazard box, press the Power button to enter to Recovery mode.



>>> Then scroll to option "wipe data/factory reset" using Volume Down to navigate, and Volume Up to confirm.



>>> Select option "Yes -- delete all user data".



>>> Choose "reboot system now" using Volume Up to confirm."

Lösung 2

http://en.miui.com/thread-50747-1-1.html

"PROBLEM

This happened to my Redmi 1s. My phone was discharged and the battery was drained to 0%.

When I pulged the charger/adapter (Original one), the phone's notification LED started binking red.



SOLUTION

I Put my phone to charge for 30 minitues.

It gained some power about 3% or more the red LED Stopped blinking and was steady now.

i powered my phone on and BING!!

Its working perfectly fine now.

hope if you ever encounter such a problem.this would be helpful.

Lösung 3

Neue Batterie