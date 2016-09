„Welches RAM, um ein 1:1 Verhältnis zu bekommen?“

habe gerade günstig einen gebrauchten PC ergattert

na ja, wie günstig war das denn? Mehr als 50€ ist zu teuer gewesen...

Zum RAM: Das Teil wurde z.B. von Computeruniverse mit DDR3 SDRAM - nicht-ECC - 1066 MHz - PC3-8500 ausgeliefert. Um Ärger zu vermeiden würde ich einfach 2 Standard Module (2x4GB) reinstecken und die alten draußen lassen. Dann mal etwas mit den FSB Takt spielen. Das ist so ein typischer Fall für "Händler um die Ecke" oder gut sortierte RAM Schublade. Da musst du testen was läuft. Normaler Weise sollten die 4GB Module laufen. Aber was ist bei PC's schon normal? ;-)

Wenigstens hat er SATA2, so dass sogar eine SSD möglich wäre um das Teil zu beschleunigen. Wäre vielleicht die sinnvollere Wahl, da die mit allergrößter Sicherheit auch funktioniert. Kommt auch drauf an für was Du den noch brauchst.