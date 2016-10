Hallo und guten Tag,



Ich habe ein riesen grosses Problem. Immer wen ich mein e.-mail-fach öffne bekomme ich einen schreck.

Jeden Tag habe ich ca. bis zu 500 e.-mail in meinem Spamordner. Ich bin stinksauer.

Ich bin www.gmx.de. Wie kann ich das verhindern, dass so viele e-mail in meinem Spamordner landen.



Für jeden Hinweis und Vorschläge wäre ich euch sehr dankbar.

hannibal5

