„Win 7 update zickt rum“

Ich hab ein Acer Aspire 5920G, nach dem Einbau einer neuen SSD, mit Win 7 neu aufgesetzt. Die Installation erfolgte mit einem usb stick da das Laufwerk defekt ist. Mit meinen PC hab ich die Treiber und Ms Security Essentials runter geladen und Installiert.

Von Anfang an läuft eine svchost.exe mit 50% cpu Auslastung. Hab festgestellt das die "exe" für das Update zuständig ist, die Kiste rödelt schon seit tagen vor sich hin und kommt nicht voran. Hab im Netz jede Menge Seiten gefunden die sich mit diesen Problemen beschäftigen und Lösungen anbieten. Hab jede Menge ausprobiert aber die Kiste weigert sich einfach.

Hier eine Auflistung was ich bisher gemacht habe.

Von dieser Seite die vier Kb’s Installiert.

https://alexanderschimpf.de/windows-7-update-es-wird-nach-updates-gesucht

von MS diese beiden Programme durchlaufen lassen

MicrosoftEasyFix50202 und Windows Update Diagnostic

Diagnostic hat keine Fehler gefunden bzw behoben.

Von Winfuture, WinFuture_7SP1_x64_UpdatePack_2.70_November_2016-Vollversion

Wobei die Benutzer definierte Installation nicht wirklich funzt. Ein paar Kb's wurden aber komischerweise Installiert.

Bei MS hab ich dann noch diese Seite gefunden und durchgearbeitet.

https://support.microsoft.com/de-de/kb/971058

wobei die Anleitung unter Punkt 4 nicht möglich ist weil mir der zugriff verweigert wird, und unter Punkt 6 sind 13 dll Dateien die sich nicht erneuern lassen.

Bin für alle Schandtaten bereit wenn jemand eine Idee hat wie ich das in den Griff kriegen kann.

PS: mit der hdd die vorher im Acer drin war hatte ich zuletzt das gleiche( bis dahin hatte ich aber alle updates). 50% cpu Last und keine updates.

Jetzt schon einmal vielen Dank fürs grübeln.

