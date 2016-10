Windows 10 aktivieren

Hallo,

ich habe auf einen älterne NB ein Win 10 Prof. mit einem Universalkey und ohne MS-Account frisch und sauber installiert. Nun ist nicht unbekannt, dass Onlineaktivierungen des BS manchmal schief gehen und dann eine telefonische Aktivierung durchgeführt werden soll.

Also, ich habe bestimmt schon an die 100 Aktivierungen telefonisch für die verschiedensten MS-Produkte durchgeführt. Heute ist es mir zum ersten mal nicht gelungen, in den Telefondialog zur Eingabe des vom BS (über slui 4) bereitgestellten Codes durchzukommen. Es werden gefühlte 100.000 Möglichkeiten angeboten, aber keine, um zu dem gesuchten und altbekannten Telefondialog zu gelangen, ".... und jetzt geben sie die 1. Gruppe ein, ....und nun die 2..... usw.".

Hat jemand unter Euch einen Tip oder Link zu einer Schritt-für-Schrittanleitung? Bin scheinbar zu doof.

Ach ja, beim Win handelt es sich um die Version 1511.

Gruß Sven