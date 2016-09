„Updates, updates und kein Ende in Sicht“

Seitdem Microsoft mit viel Trara das "Anniversary-Update" für Windows 10 veröffentlicht hat, vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Updates installiert werden (müssen). So langsam nervt mich das. Ich habe von Softwareentwicklung keine Ahnung, aber für mich als Laien sieht das so aus, als wenn man da der Welt ein halbfertiges System aufgeschwatzt hat, was ständig verbesserungsbedürftig ist. Und wenn's dann endlich halbwegs funktioniert, kommt unter Garantie Windows 11 - mit unglaublich tollen neuen Features, die keine Sau wirklich braucht.

