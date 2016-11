„Externe Festplatte defekt“

Hi,

was Mawe2 Dir mitteilen will, Deine Frage ist schlecht gestellt, weil gar keine Informationen enthalten sind, was Du überhaupt nutzt. Also welcher Rechner mit welchem Betriebssystem, was für eine externe Platte usw usw

Wenn jetzt die Platte einfach nicht mehr funktioniert: Das USB-Kabel könnte defekt sein, ebenso die Elektronik des externen Laufwerks. Dann würde die Platte trotzdem normal funktionieren, wenn Du sie aus dem Gehäuse ausbaust und direkt in den Rechner einbaust, sofern das kein Notebook ist.

Du siehst also, Deinerseits sind mehr Angaben vonnöten.