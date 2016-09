„Externe Festplatte“

Moin.

Zunächst musst Du alles woanders sichern, was sich auf der Festplatte befindet.

Ist das erledigt, bearbeitest Du die Platte mit diskpart. Wie das funktioniert, solltest Du vorher googeln, ein Fehler mit diesem Tool löscht ohne Nachfrage auch Dein System, wenn das fälschlicherweise ausgewählt war.

Zur Bedienung: Du startest eine Shell mit Adminrechten. In der Shell gibst Du "diskpart (enter)" ein, dauert einen kleinen Moment, jetzt befindest Du Dich in dem Programm, erkennbar am Eingabeprompt. Ab hier ist Vorsicht geboten. Mit "list disk" werden alle Laufwerke (mit durchlaufender Nummer) angezeigt. Hat das externe Laufwerk jetzt zB die Nummer 1, tippst Du "select disk 1 (enter)". Es erfolgt eine Meldung. Alle weiteren Eingaben beziehen sich jetzt nur noch auf das gewählte Laufwerk, hier darf also bei der Auswahl kein Fehler passieren. Jetzt gibst Du "clear (enter)" ein, das gesamte Laufwerk wird gelöscht, auch die Partitionen. Der nächste Befehl "create partition primary (enter)" erzeugt eine Partition. Hat das geklappt, kannst Du das Fenster schließen, der Rest wie zB die Formatierung funktioniert wie gewohnt unter Windows.

https://it-learner.de/festplatten-mit-der-cmd-formatieren/