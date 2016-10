„Acer Notebook und win 10“

Hallo muß nochmals eine Frage stellen wegen meinem Acer Aspire E15 E5-573-38T2

wie schon beschrieben habe ich irgendwelchen Mist gebaut wollte win 7 auf eine andere

Partition installieren Ergebnis, nichts geht mehr. Ich habe die Ratschläge von allen hier befolgt WIN 10 auf einen USB Stick geladen und ja das Notebook fängt auch an zu installieren, habe dann die Festplatte komplett formatiert keine Partition mehr das Setup von win 10 fängt ganz normal an, aber irgendwann steht dann da das die Installation abgebrochen wurde, Fehlercode: 0x8007025D diesen Fehler gegoogelt daraus werde ich nicht schlau, übrigens habe ich es mit meiner win7 dvd versucht das selbe Ergebnis wie beim Stick, stehe kurz vor der Überhitzung Help me