„Jetzt 60 Tage testen“

Solltest auch die Bewertung des Defenders erwähnen

Ich wüsste nicht, welche.

Ich halte prinzipiell gar nichts von irgendwelchen Rankings, die behaupten, (angeblich) die Stärken oder Schwächen irgendwelcher AV-Suites ermittelt zu haben. Dass diese Tests immer nur der Verkaufsförderung des einen oder des anderen Produktes dienen, ist offensichtlich. Und dass deswegen Defender dort schlecht wegkommt, weil es hier nichts zu vekaufen gibt, ist auch logisch.

Das Zeugs taugt alles recht wenig.

Ich verlasse mich auf die Merkmale, die ich selbst beurteilen kann. Und Defender ist das mit Abstand am wenigsten nervende, am wenigsten ressoucenfressende und am wenigsten lästige Anti-Viren-Programm, das für Windows zur Verfügung steht.

Über die Diskussionen streiten sich die Götter,weißt du selber.

Was ich weiß, ist der Fakt, dass führende Hersteller solcher Programme schon vor Jahren zugegeben haben, dass das Konzept gescheitert ist. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen...

Wenn irgendwelche Firmen immer noch versuchen, auf dieser Basis Geld zu verdienen, dann nicht, weil sie so tolle Software produzieren sondern weil sie eine große Zahl von Usern so toll manipuliert haben, dass die immer noch glauben, das Zeugs kaufen zu müssen.

Wenn ich so eine Firma hätte, würde ich es wahrscheinlich genau so machen. Warum den Ast absägen, auf dem man sitzt? Selbst wenn man weiß, dass der Baum so morsch ist, dass er sowieso bald umfällt? Bis zum endgültigen Umfallen des Baumes kann man ja auf dem Ast noch sitzen bleiben...

Da ich seit fast 2 Jahrzehnten diese Software mit nutze und nie mit einen Befall von Viren usw.hatte war meine Empfehlung erachtenswert.

Dazu fallen mir zwei Anmerkungen ein:

1. Wenn Du in 2 Jahrzehnten keinen Virenbefall hattest, dann hast Du in dieser Zeit auch keine Anti-Virus-Software gebraucht. Wovor soll die Dich schützen? Vor den nicht vorhandenen Viren???

2. Du kannst überhaupt nicht beurteilen, wie viel Malware Du in diesen 2 Jahrzehnten auf Deinen Rechnern hattest, weil es keine Software gibt, die Dir darüber vollständig Auskunft geben könnte und vom bloßen Augenschein her kann man das auch nicht beurteilen. Bestenfalls glaubst Du, keinen Befall gehabt zu haben - wissen kannst Du es nicht.

Gruß, mawe2