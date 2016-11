Creative Soundblaster-Problem die Zweite

Nachdem mir klar wurde, dass auf meinem Gigabyte Z170-Gaming 5 mit dem Board zwar eine Soundblaster-Lösung angeboten wurde, aber auf dem Board Realtec-Chips verbaut sind und Gigabyte die Soundblaster-Software lizensiert und umgebaut hat, um den Realtec-Chip damit anzusprechen, war mir klar, dass ich diese Software, die extrem instabil war und nach jedem Systenneustart von vorn eingestellt werden musste, nicht mehr haben will.

Also deinstallierte ich sie. Nach einem Neustart der extrem lange dauerte - very funny - kam die Meldung: Soundblaster X-Fi MB3: Cannot find ressource file.

Gut, in die Meldungen geguckt und da wurde gleich der Soundblaster als Zeitfresser beim Start entlarvt. - Nur deaktivieren ließ er sich nicht im Autostart-Ordner.

Unter Programme war der Mist auch immer noch aufgeführt. - OK, dachte ich: da ist nämlich der Updater glkeich aktiv dann eben im abgesicherten Modus und: Pustekuchen! Weder ließ der Müll auch dort deinstallieren, noch deaktivieren!

Gut, dann ist das wohl eine korrupte Deinstallationroutine gewesen, dachte ich und machte mich an die Neuinstall.

Wieder verrrrrry funny: Nach dem die Installation zu 99 % durchgelaufen war, kam meine Lieblingsmeldung, die immer beim Systemstart kommt: "Soundblaster X-Fi MB3: Cannot find resoure file." - und die Installation brach ab.

Immerhin kann ich den Übeltäter auf der Platte lokalisieren. Probehalber das Ding einfach gelöscht. - Neustart und - nach was wohl? - "Cannot find resource file.".

Hat jemand ne Idee, wie ich den Mist loswerde?