„Stereo-Test“

Die Ärzte: Buddy Holly - ein sehr netter Stereo-Effekt (Gesang nur von rechts)

Eurythmics: When the day goes down - 2 E-Gitarren spielen um die Wette je eine rechts und links

Extrem fett auch dieser Klassiker, eine Kunstkopfaufnahme. Mit einem Kopfhörer ist das der Wahnsinn.

