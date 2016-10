„Mein Sohn...“

...wünscht sich einen Gamer PC zu Weihnachten- das Budget liegt bei ca. 1200€, er will kein Teil von der Stange und das Ganze mit mir gemeinsam zusammen bauen- Kann mir jemand etwas sinnvolles zusammenstellen? Ganz ohne Erfahrung in der PCbastelei bin ich nicht- nur eben net mehr auf dem letzten Stand^^ - eher dem von 2010 oder so... Wie gesagt er muss erbastelt werden... der Junge hat Asperger und ist somit net überzeugungsfähig für ein Komplettsystem ;)- es geht ihm auch ums gemeinschaftliche Bauen- und das heisst schon was bei den ASPIS - na ja kurze Rede gar kein Sinn- ne nette Konfiguration wäre sehr lieb- mal Dank im vorraus und gute Nacht vom Thorsten

