„Rechner startet erst nach 3 x reset“

Speicherinhalte können verloren gehen, sei es durch Unterspannung (leere Batterie) oder Einflüsse von außen (zB statische Aufladung). Dann verändern Speicherzellen ihren Inhalt, sie kippen um, also von einem Zustand in den anderen (0 oder1). Da einzelne falsche Bits natürlich das Ergebnis verändern, entstehen Fehler, wie auch der Deinige einer sein könnte.

Deswegen gibt es auch Grafikkarten für Spieler und für Profis. Beim Spielen ist ein falsches Bit egal, man hat halt mal einen kleinen Fehler in der Bildwiedergabe. Bei Profi-Grafikkarten werden Ergebnisse mindestens doppelt errechnet, bei unterschiedlichem Ergebnis (also einem gekippten Bit) wird das Ergebnis verworfen und neu berechnet. Der Preisunterschied rührt nicht so sehr von der Karte, auch der verwendete Grafiktreiber treibt den Preis stark nach oben.