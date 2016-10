Überschrift-Formatvorlage mit Nummerierung

Hallo

Ich hatte schon mal eine ähnliche Frage. Wollte nur mal wissen, welche Nachteile es mit sich bringt, wenn man einer Überschrift (Formatvorlage) per "Nummerierung" bei der Formatierung der Formatvorlage eine Nummerierung (1. / 1.1. etc.) verpasst, anstatt über "Liste mit mehreren Ebenen" extra eine neue Formatvorlage erstellt? Jedenfalls funktioniert die Erstellung des Inhaltsverzeichnisses mit beiden Varianten. Und schliesslich leuchtet auch nach Verwenden von "Liste mit mehreren Ebenen" trotzdem das Feld "Nummerierung" auf, wenn man auf Text der Formatvorlage "Überschrift xy" klickt. Nehme an, dazu müsste man vorher eine neue Formatvorlage erstellen mit Typ "Liste". Aber was ist da der Vorteil von diesem doch komplizierteren Vorgehen (grade für Anfänger) im Gegensatz zur Nummerierung bei der Formatvorlage "Überschrift xy"? Für mich wirkt das unsinnig bzw. verwirrend, dass es eine Formatvorlage für Überschriften gibt, aber man für eine Nummerierung dann doch nicht "Nummerierung" verwenden, sondern eine komplette neue Formatvorlage erstellen sollte.

Besten Dank für eure Hilfe.

Thomas