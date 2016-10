„Seitenumbruch wozu? Unterschied weicher Umbruch / Textumbruch“

Hallo Mawe

Ja anscheinend kenne ich den Unterschied zwischen Absatz und Abschnitt nicht (wirklich). Ich dachte, ein Abschnitt ist einfach ein Absatz. Also wenn ich "Enter" drücke, gibt es einen neuen Absatz = neuer Abschnitt. Im von dir angefügten Bild ist aber tatsächlich nur von "Abschnitt" die Rede. Nach etwas Studieren muss es so sein, dass man in einem neuen Abschnitt gewisse Attribute wie Seitenrand, Kopfzeilen, Seitenausrichtung extra ändern kann.

Mit anderen Worten: Der normale Seitenumbruch ist also immer auch ein neuer Absatz und wird normalerweise verwendet. Der Abschnittsumbruch nur dann, wenn man auf einer Seite bestimmte Änderungen vornehmen will? Habe ich das so in etwa richtig verstanden?

Den Textumbruch verstehe ich trotz Erklärung nicht. Also ich kann es mir nicht praktisch vorstellen, wo und wie man das verwendet. Aber das muss ich ja auch nicht unbedingt, wenn Shift+Enter die korrekte Art ist, einen Zeilenumbruch zu machen. Da dort steht "... auf Webseiten ..." gehe ich davon aus, dass dies nur in speziellen Fällen und eben auf Webseiten Verwendung findet.

Gruss und Dank

Thomas