Notebook Asus x50N startet nicht mehr

Beim Einschalten meinen Asus leuchtet die Power Led. Lüfter geht an, DVD Laufwerk rattert kurz und Ende.

Der Bildschirm bleibt schwarz und von der Festplatte ist nichts zu hören.

Habe die Festplatte und Speicher geprüft. Sind OK.

Habe den Strom abgesteckt, Batterie ausgebaut und Einschaltknopf mehrere Sekunden gedrückt. Kein Erfolg.

Was kann ich noch versuchen. Ich denke mal, dass durch Überhitzung irgendwas kaputt gegangen ist.

