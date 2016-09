„Ein Geheimnis der Startseite von Nickles.de“

Was kommt bei Nickles.de auf die Startseite? Was landet ganz weit oben oder ganz weit unten? Die Antwort ist ein irre komplexer Mechanismus. Der ist so komplex, dass ich ihn selbst nicht wirklich durchschaue. Aber es gibt einen kleinen Geheimtipp: ein Bild in einem Beitrag erhöht die Wahrscheinlichkeit auf eine sehr prominente Platzierung enorm.

Simpler Grund: Beiträge mit großen Bildaufmachern werden einfach viel häufiger gelesen als welche ohne. Und große Bildaufmacher sind nur dann möglich, wenn zumindest ein Bild vorhanden ist.

Das geht im Nickles.de Editor übrigens total simpel. Man kann Bilddateien einfach per Maus reinziehen oder sogar über die Zwischenablage reinkopieren. Wer mag kann dann einen Doppelklick auf das Bild machen und sogar noch seine Größe und Positionierung bestimmen.

Und damit mein Beitrag hier prominent platziert wird, mach ich einfach ein Bild rein...

Selfie, 22. März 2016. Mutter und ich neulich in Venedig. :-)