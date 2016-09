„Bei Aluminium wäre ich vorsichtig. Mein Vater hatte mal ein Alufahrrad von Kettler 26 Zoll . Er hat es geschenkt bekommen ...“

Ein gutes Bügelschloss könnte helfen. Jedenfalls hat es meine Fahrräder immer vor Diebstahl bewahrt.

In dem Büropark, in dem ich arbeite, haben unbekannte einem Mitarbeiter einer benachbarten Firma das gut verschlossene teure Mountainbike am hellichten Tag unbemerkt aus dem Keller entwendet. Da kommt nicht jeder so leicht rein, weil dort nur ein Parkdeck für Mitarbeiter ist. Das Schloss haben die trotzdem geknackt.

Von so was habe ich in meinem Umfeld noch nie gehört.

Wenn sich besorgte Eltern beschweren, reagieren die Importeure evtl. auch schneller darauf. Mir ist auch schon einmal die Lenkerhalterung von einem billigen 200-Mark-Rennrad gebrochen und ein Pedal abgeknickt. Das Rad war aber vorher 8 Jahre fast täglich im Einsatz. Wenn die Qualität stimmt, sollte das aber nie passieren.