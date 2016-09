Servus Proldi,

Aber ich bin definitiv der Meinung, das Hangouts eingestellt wurde (werden sollte).

da kann ich dich beruhigen - den Dienst gibt es immer noch und der wird auch in vielen Unternehmen z.B. als Alternative zu Lync / Skype weiterhin eingesetzt Es steht aktuell auch nichts Gegenteiliges unter https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Hangouts

Was sich aber geändert hat - du brauchst in Chrome kein extra Hangout Plugin mehr (wie z.B. unter Firefox), sondern die Funktionalität ist direkt im Browser integriert und du kannst ohne weitere AddOns, etc. direkt los-chatten.

BG, Bergi2002