„Prepaid Tarif für Smartphone“

Hallo!

Ich brauch mal eure Hilfe,es geht um obiges Thema.Ich suche mich kaputt nach einem ordentlichen Prepaid Tarif.Habe meinen Vertrag,welcher über 2 Jahre lief gekündigt,da ich immer nur draufzahle,weil weniger Nutzung.Wollte eigentlich sowas wo ich nur das nutze was ich brauch.Gibt ja bei Tchibo so etwas und das O2 Netz ist bei mir gut im weiten Umfeld.Das wäre so meine Vorstellungen,da es sich günstig anbietet zur Zeit.Doch in den Fußnoten steht :

Ungenutzte Inklusiv-Min./MB sind nicht übertragbar.

Soll das heißen,das zum Monatsende mein Guthaben nicht in den nächsten Monat übertragbar ist und ich wieder blechen soll oder muss?

Also doch wieder einen Laufzeitsvertrag oder habt ihr bessere Erfahrungen?

Gruß und danke für eure hilfreichen Antworten

rk49