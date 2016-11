sehr seltsamer Fehler: Firefox 50.0

Liebe Firefox Experten,

folgendes Problem:Bei Youtube Livestreams, und nur bei Livestreams wie z.B.

https://www.rocketbeans.tv/



habe ich das Problem, dass das Bild nach einigen Sekunden einfriert und nur der Ton weiterläuft. Nur ein Neuladen der Seite oder ändern der Auflösung behebt das Problem kurz, bevor das Bild wieder freezt.

Die eingestellte Auflösung ist egal. Friert einfach immer ein.

Manchmal nach 3 Sekunden, manchmal nach 30 Sekunden.

Normale Youtube Videos die nicht live gestreamt werden kann ich mir stundenlang in 1440p ohne Freeze oder Ruckler ansehen.



An der Leitung liegt es nicht. 50 Mbit VDSL

An der Hardware liegt es nicht: Radeon RX480, Intel Xeon, 16 GB Ram

Windows 10 64 bit

Crimson Treiber aktuell: 16.11.3

Firefox aktuell: 50.0

Flash deaktiviert und mittlerweile auch schon deinstalliert, keine Abhilfe.

Sonst nur die üblichen Plugins und Erweiterungen wie Ublock Origin am laufen.

Fehler tritt auch mit deaktiviertem Werbeblocker auf, bzw. wenn alle Addons inaktiv.

Firefox wurde bereits bereinigt. Keine Besserung

Mit dem Internet Explorer hingegen funktioniert es wunderbar.

Irgend jemand noch ne Idee bevor ich den Firefox mal neu installiere?

Danke im voraus