„Firefox: Probleme beim Ausdruck von PDF“

Hallo, bei mir tritt seit einiger Zeit ein Problem beim Ausdrucken von PDF-Dateien und anderen Dateien in Firefox auf. Wenn ich in einer Webseite mit Firefox mir eine PDF-Datei anzeigen lasse und diese ausdrucken will, dann wird der Ausdruck winzig klein (siehe Screenshot). Die Dateianzeige funktioniert ganz normal, nur der Ausdruck nicht. Inzwischen wurden drei Firefox-Updates installiert, die aber keine Änderung bewirkten.

Nehme ich einen anderen Browser (Internet Explorer) habe ich das Problem nicht und kann alles problemlos ausdrucken.

Wenn ich in Firefox über "Einstellungen" das Untermenü "Drucken" aufrufe, bekomme ich in der Druckvorschau nur eine verkleinerte Seite mit einem schwarzen Fleck angezeigt. Ich habe es auch schon mit der Skalierung, Hoch-/Querformat und dem Zurücksetzen des Druckers in about:config versucht, aber ohne Erfolg.

Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem lösen kann?

Vielen Dank kugelkolibri