Fehler in Firefox 49.0.2.

Mein FF zeigt seit kurzem in der Lesezeichen-Symbolleiste rechts keinen "Verlängerungspfeil" mehr an. In der Sidebar sind alle Lesezeichen vorhanden. Nach Neuinstallation geht wieder alles einwandfrei, doch nach ein paar Seitenaufrufen oder Neustarts von FF ist der bezeichnete Pfeil wieder weg. Woran liegt das? Win10 Pro 64bit

Vielen Dank im Voraus!

Mit freundlichem Gruß

satrocky

