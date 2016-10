„Lenovo T410 Startproblem“

Hast Du schon einmal geschaut, ob es ggf. nur das Display und/oder das Kabel zu den LED ist, welches einen Wackler haben könnte oder die Netzteilbuchse/Kabel?



Was passiert, wenn die Grafik nicht über das Display, sondern einen externen Monitor läuft und was spricht die BIOS-Batterie? So mit Warmstart und nicht in kaltem Zustand klingt zwar schon wie ein Motherboard-Problem, aber vielleicht lässt es sich doch so lösen.

Hatte das Book eine Hybrid-Grafik? Dann mal nur mit der Intel fahren und bitte abklären, ob das Nichtstarten mit dem Hitzeproblem zusammenhängen könnte - ruhig auch einmal den zweiten RAM-Riegel ausbauen:



http://thinkwiki.de/T410#Bekannte_Probleme