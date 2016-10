JFritz "klemmt", deshalb sichern und neu installieren

Frage an die Experten, ggf. speziell an Luttyy, da ich aus einer neulich veröffentlichten Antwort entnommen habe, dass er „fFritz“ Nutzer ist.

Meine Eckdaten:

Windows 10, seit Ende Juni 16, (fFritz ging schon bei W 7 nicht mehr)

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (UI), FRITZ!OS:06.51

fFritz Vers. 0.7.5 Revision 1, Build 23-12-2013 15:09:19

Mein jFritz übernimmt nicht mehr die Telefon-Daten von der FritzBox.

Beim Starten von jFritz erscheint „Fehler: Falsches Passwort“ Unter Einstellungen habe ich jedoch bereits mein FritzBox-Passwort mehrfach eingegeben.

Wollte deshalb jFritz löschen um es neu zu installieren.

Vorher jedoch meine Daten (Telefonbuch & Anrufliste) sichern.

Nach dem Klick auf „Datensicherung“ macht „C:\Program Files (x86)\JFritz“ auf, auf „Sichern“ gedrückt erscheint: Fehler: „Error while creating backup“ nach Drücken „ok“ bin ich wieder in meiner „Anrufliste“.

Das Gleich passiert wenn ich über das „Telefonbuch“ zum Sichern gehe.

Zur Sicherheit nachgeschaut. Im Ordner „C:\Program Files (x86)\JFritz“ finde ich jedoch keine unter aktuellem Datum gesicherten Daten.

Habe also bisher nichts gelöscht & nichts gesichert und somit auch fFritz nicht neu installiert.

Bitte geben Sie mir einen Tipp, um mein Problem lösen zu können

.

Danke im Voraus

M f G wollila -28.10.2016 -



