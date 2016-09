„Bei FreeBSD Gnome3 auf Deutsch umstellen“

Da Du Dich mit Linux bereits auskennst, kann ich Dir hier kaum einen Tipp geben. Ich habe mich ein wenig in Deinen Link eingelesen, wenn die dort genannten Tipps umgesetzt wurden und nicht funktionieren, dann ist meine Weisheit ausgeschöpft. Beim Lesen hatte ich das Gefühl Kopfschmerzen zu bekommen. Das, was BSD-Nutzer an ihrem System so begeistert, nämlich wirklich alles in einer Shell erledigen zu müssen, wirkt auf mich eher abstoßend. Ich nutze ElementaryOS (Ubuntu-Derivat), alles lässt sich mit der Maus einstellen, ein bis zwei Dinge mache ich dann auch im Terminal, aber eher nur, wenn es tatsächlich mal hakt, was so gut wie nie vorkommt.

Stört es Dich nicht, nutze es erstmal auf englisch, sonst motte es ein. Wie gesagt, meine Tests damit habe ich wegen der Hakeligkeit und der miesen Geschwindigkeit (auch schon beim Booten) eingestellt. Das ist es mir nicht wert, mich als Unix-User zu adeln, wenn ich dann ständig eine pulsierende Halsschlagader habe.