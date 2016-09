„Windows 8.1 und 7: Monthly Rollups statt Einzelpatches“

wäre ich Windowsanwender, würde ich mich fragen, ob ich damit nicht ein weiteres Stück Kontrolle über mein System verliere: Bei Einzelpatches kann ich selbst entscheiden, welches ich einspiele und welches nicht – bei einem kumulativen "Gesamt"update geht das nicht mehr.

Jep, und ich denke da es kommt was blödes auf und zu. So kann ich dann nicht die unerwünschten Update ausblenden und den ganzen Müll wie schon bei Win10 bekommt man dann auch für Win7 und 8.1.

Ich finde das eh seltsam was MS da plant. Mir geht das jetzt schon auf den Keks.

Blöderweise kann ich nicht auf Windows verzichten. Da hat sich was neues aufgetan was mich nicht in Ruhe lässt. Ein Smartphone wird nur bei Windows erkannt wenn man das über USB anschliesst.

Bei Linux ist das ein USB Laufwerk. Sehr seltsam. Aber villeicht tut sich was bei Linux in dieser Frage.