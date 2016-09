„Microsoft will Upgrade-Hintertür offenbar schließen“

Vorgängersystem

Der betroffene Rechner ist komplett neu, ein ASUS Acer Aspire xxx. Nur der Nutzer davor ist grade endlich von XP weg (für Internet-Nutzung).

Und ich bin (leider immer noch) dazu auserkoren, bei allen Probs mit dem Rechner die zu lösen. Und so bin ich ein bisschen aufgeregt und verunsichert, weil ich selbst nur noch mit einer absoluten Sparversion unter Win 8.1 arbeite und nicht mehr so fit bin, sowohl in Laptop-Technik wie auch speziell bei Win 10.

Da möchte ich Einfrieren des Sytems nach dem Update z.B. verhindern und lieber agieren als reagieren auf Fehler.

Also THX für die Tipps - so fühle ich sicherer und es geht hoffentlich auch schneller und besser.

Gruß,

Anne