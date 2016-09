„Earth Overshoot Day = Weltbelastungstag heute erreicht“

So sinnvoll solche Tage zum Erinnern sein mögen, sie gehen leider in der Flut der Welt***tage schlicht unter.



Das Verhalten des/der Einzelnen wird dadurch in den seltensten Fällen verändert, sondern selbst solche Fakten werden nur noch 'konsumiert'. Selber trug ich ebenfalls den Gedanken, etwas dazu hier einzustellen, habe es aber dann sein lassen.



Der Begriff 'Nachhaltigkeit' ist für mich verbrannt und in der Mehrzahl der Fälle schlicht ein Euphemismus, weil meist damit nicht das beschrieben wird, was er bedeutet.



Neben Olafs Beispielen ist der nächste Kritikpunkt die Massen an Flächen, die für Neubau-, Industrie- und Gewerbegebiete - möglichst direkt neben der Brache des Vorgängers - versaut werden, Minen und Plantagen in Regenwäldern, der Smog und der zunehmende Individualverkehr, als gäbe es kein Morgen. Massentierhaltung und Monokulturen für unseren Konsum sind weitere Stückchen des Kuchens. Das ist bereits Jane Fonda und anderen vorher aufgefallen.





Ich fürchte aber, das sind die berühmten Tropfen auf die heißen Steine; die große Masse wird sich nicht so verhalten.



Ich fürchte, Du fürchtest richtig. Allerdings können sich noch so viele diesem Credo anschliessen, es wird als einzelner Ansatz wenig bewirken. Die Ursachen sind schlicht gesellschaftlicher Art und solange der nächste Euphemismus 'Wachstum' allem übergeordnet wird und damit das Grundübel Kapitalismus nur eine Variante oder einen Reset erfährt, ist das alles kalter Kaffee.



Die einen können nicht aus der Mühle, weil sie keine Kohle haben - die Anderen wollen nicht aus der Mühle, weil sie die Kohle haben - die, welche etwas Kohle haben und sich bewusstes und tatsächlich nachhaltiges Konsumieren leisten können, sind zu wenig, um darüber etwas zu bewirken.



Da Politik und Politiker mehrheitlich ihre eigene Kaste darstellen und kaum am eigenen Stuhl sägen wird, ist aus dieser Richtung nichts zu erwarten, was über das Notwendige hinaus geht. Wenn das doch der fall ist, kann man davon ausgehen, das irgendeiner damit seinen Reibach machen wird.



Da hülfe nur der Bruch mit dieser Gesellschaftsordnung und der ist durch das Aufkeilen aller gesellschaftlichen Schichten in immer kleinere Gruppen und Grüppchen momentan weniger in Sicht denn je.



My 3 ct...