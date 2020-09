Also, ich hab witzigerweise manchmal genau dieselbe Fehlermeldung wie du auf einer externen USB-Festplatte (vielleicht aber aus anderen Gründen?!). Irgendwie hat bei mir kein einziges dieser Windows-Löschtools funktioniert. Ich schließe die betreffende HDD (FAT32) dann einfach über das USB-Kabel und einen Adapter an mein Android-Smartphone an (Adapter war beim Smartphone dabei). Damit lässt sich das jeweilige Element ohne weitere Verrenkungen löschen. Für mich immer die einfachste Lösung. Wenn sonst kein Tipp hilft, kannst du's ja eventuell mal versuchen.